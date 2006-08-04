Игроки сборной Украины получат премиальные до 15 августа

Федерация футбола Украины уведомила «Главред» о сроках и сумме премиальных игрокам национальной и молодежной сборных Украины. Предлагаем текст уведомления…



Федерація футболу України з розумінням ставиться до інтересу засобів масової інформації до вмісту гаманців співвітчизників. Особливо зростає ця зацікавленість, коли йдеться про великі суми та відомих, публічних особистостей, до яких, безумовно, належать і футболісти та тренери національних збірних команд.



Останнім часом деякі джерела помітно активізувалися у питанні стосовно виплати грошових премій гравцям національної та молодіжної збірних команд України за виступ на Кубку світу ФІФА 2006 у Німеччині та молодіжному Євро-2006 в Португалії. Аби уникнути можливих непорозумінь з цього приводу, ФФУ вважає за доцільне нагадати деякі факти.



По-перше, Федерація футболу України є громадською організацією. Тобто постійним джерелом формування коштів для її функціонування є безповоротна фінансова допомога: внески спонсорів та партнерів, надходження від ФІФА та УЄФА за програмами фінансової допомоги - „Гол” (ФІФА), „Хет-Трик” та „Солідарність” (УЄФА). Державна допомога є мінімальною та, за великим рахунком, формальною, на ці кошти практично неможливо утримувати навіть одну юнацьку збірну команду, а їх у ФФУ - вісім…



По-друге, головна мета міжнародних програм полягає у цільовому виділенні коштів на розвиток дитячо-юнацького футболу, розбудову спортивної та адміністративної інфраструктури національної федерації.



По-третє, Федерація футболу України системно розвиває міжнародні програми ФІФА та УЄФА. Наприклад, у 2004 році ФФУ, ґрунтуючись на проекті УЄФА щодо відкриття в кожній країні певної кількості майданчиків зі штучним покриттям, ініціювала власну програму „Наше майбутнє”. Якщо УЄФА було виділено 1 млн. швейцарських франків на спорудження 50 майданчиків в Україні, то федерація, за рахунок спонсорських надходжень, встановила 400, на що було витрачено 40,5 млн.грн. Коментарі, як кажуть, зайві.



Продовжуючи цю тезу, нагадаємо, що за останні роки національна федерація спрямувала значні кошти на розвиток дитячо-юнацького футболу, створення належних умов для підготовки та виступів юнацьких, молодіжної і національної збірних команд України, витративши тільки за 2004-2005 рр. понад 150,5 млн. гривень. Водночас збудовано навчально-тренувальний комплекс ФФУ імені Віктора Баннікова, а це футбольний стадіон, на якому проводять міжнародні матчі юнацькі та молодіжна збірні України, роздягальні, здатні одночасно приймати чотири команди та два майданчики, оснащені системою освітлення та штучним покриттям.



Можливо, декому ці вкладення можуть здатися замалими. Тоді зауважимо, що після розпаду СРСР в місті Києві не було збудовано жодного стадіону, а ФФУ стала першою, хто почав змінювати сумну традицію. Додамо, що завершується будівництво Українського дому футболу, продовжується наполеглива праця зі створення сучасного тренувального центру для національних збірних команд у селищі Гореничі, що під Києвом.



Тим часом популярність українського футболу, й зокрема бренда ФФУ, зросла настільки, що коло партнерів та спонсорів, які висловили бажання підтримати проекти ФФУ, дедалі розширюється. Напередодні чемпіонату світу до ФФУ приєдналися компанії „Оболонь”, „Київстар”, авіакомпанія „МАУ”, при цьому на більш вигідних умовах пролонговано угоди з нашими давніми партнерами. Досі на адресу федерації надходять листи з пропозиціями щодо спонсорської допомоги, які знаходяться в стадії розгляду.



Тепер повернімося до коштів вітчизняного футболу в рамках Кубка світу ФІФА 2006. У січні нинішнього року ФФУ отримала 1 млн. швейцарських франків для покриття витрат на підготовку національної збірної команди України до мундіалю. Додатково ФФУ належить отримати 6 млн. шв.фр. в якості призових коштів за участь у груповому турнірі фінальної частини чемпіонату світу, а також ще 2,5 млн. за вихід до 1/8 фіналу та 3 млн. за участь в чвертьфіналі. Тобто у сумі 11,5 млн. швейцарських франків (приблизно 9 млн. 350 тис. дол. США).



Однак не варто поспішати ділити ці кошти, оскільки федерація отримає їх лише після уточнення всіх взаєморозрахунків з урахуванням податкових утримань, резервного фонду Кубка світу ФІФА, а також вартості харчування та проживання команди і відшкодування дисциплінарних санкцій.



Наголошуємо: усі ці кошти, як і у випадку вже зазначених міжнародних та спонсорських програм, жодним чином не стосуються преміальних і призових винагород менеджерам, тренерам, футболістам чи функціонерам. Вони призначені - цілковито і виключно - для забезпечення участі національної, молодіжної, юнацьких, в тому числі жіночих, збірних команд України у міжнародних змаганнях, а також для перспективних програм і діяльності, спрямованої на створення належних умов для розвитку дитячо-юнацького футболу, розбудову інфраструктури, а також на популяризацію футболу і затвердження цінностей здорового способу життя, виховання молоді, гідної своєї батьківщини.



Нарешті щодо преміальних. Напередодні фінальних частин європейської та світової першостей було сформовано спонсорський пул для преміювання вітчизняних учасників цих змагань. Як повідомлялося раніше, за вихід до 1/8 фіналу у Німеччині ця цифра складала еквівалент 2,5 млн. доларів США, а вихід до чвертьфіналу збільшив суму ще на 4,5 млн. Пізніше до кожної преміальної суми додавалося ще по 500 тис., що в цілому склало 8 млн. доларів преміальних, які й отримають гравці, тренерський штаб та обслуговуючий персонал першої національної збірної команди України.



Безумовно, свою винагороду, достойну срібних медалей – 400 тис. дол. США, отримає «молодіжка», яка, до речі, згідно з існуючими правилами в міжнародних футбольних інституціях не заробляє жодного центу для вітчизняного футболу.



На сьогодні відповідно до списків, наданих тренерським штабом національної і молодіжної збірних команд, здійснюються організаційні і технічні процедури з метою виплати заслуженої винагороди кожному з тренерів, гравців, лікарів, масажистів...