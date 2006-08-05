Разгром в Донецке: «Шахтер»-«Металлист» - 5:0

В матче чемпионата Украины донецкий «Шахтер» взял верх над харьковским «Металлистом» с разгромным счетом.
Шахтер – Металлист – 5:0
Шахтер: Шутков, Срна, Хюбшман, Левандовски (Свидерский 58), Рац, Тимощук (Матузалем 46), Матузалем (Жадсон 46), Элано, Фернандиньо, Белик, Марика.
Металлист: Горяинов, Кузнецов, Обрадович, Бабич, Папа Гуйе (Диденко 70), Бордиян (Хомин 46), Валяев, Слюсар (Данилов 10), Девич, Рыкун, Мрдакович.
Голы: Марика 21, Элано 33, 38, Тимощук 35, Белик 52.
Предупреждения: Хюбшман 10, Срна 71 – Мрдакович 8, Хомин 46.