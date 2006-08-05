Футбол. Руни продолжает драться на поле

Форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни снова получил красную карточку за умышленную грубость на футбольном поле.



На этот раз он ударил локтем игрока португальского "Порту" Пепе на предсезонном турнире в Амстердаме, передает «Лента.ru». Напомним, что на ЧМ-2006 Руни был удален во время матча 1/4 финала с Португалией и часто называется главным виновником поражения сборной Англии.

Матч "МЮ" - "Порту" завершился победой британской команды (3:1), причем "Манчестер" заканчивал матч вдевятером: после удаления Руни (42-я минута) поле за два предупреждения покинул Пол Скоулз. Любопытно, что оба нарушителя перед своими удалениями успели забить по голу. Третий мяч на счету Уле-Гуннара Сульшера, а у португальцев отличился Пепе.



Главная неприятность для "Манчестер Юнайтед" заключается в том, что если арбитр встречи Руд Боссен подаст рапорт в Ассоциацию футбола Англии (FA), то Руни может быть дисквалифицирован на три матча национального чемпионата. Это неизбежно создаст клубу кадровые трудности в линии атаки.



Для Уэйна Руни полученная в пятницу красная карточка стала третьей менее чем за 12 месяцев. В сентябре прошлого года он был удален в матче Лиги чемпионов против "Вильярреала" за иронические аплодисменты в адрес рефери Кима Милтона Нильсена. 1 июля на ЧМ-2006 Руни умышленно ударил португальца Рикарду Карвалью ногой в пах, получил красную карточку, а англичане в итоге уступили в серии послематчевых пенальти.