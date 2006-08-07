Результаты матчей чемпионата Украины. 3-й тур

7 августа 2006, 09:59

В минувшую пятницу и в выходные проходили матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу. Предлагаем их результаты.

«Шахтер» - «Металлист» - 5:0
Шахтер: Шутков, Срна, Хюбшман, Левандовски (Свидерский 58), Рац, Тимощук (Кучер 46), Матузалем (Жадсон 46), Элано, Фернандиньо, Белик, Марика.
Металлист: Горяинов, Кузнецов, Обрадович, Бабич, Папа Гуйе (Диденко 70), Бордиян (Хомин 46), Валяев, Слюсар (Данилов 10), Девич, Рыкун, Мрдакович.
Голы: Марика, 21. Элано, 33, 38. Тимощук, 35. Белик, 52.

«Таврия» - «Арсенал» - 1:3
Таврия: Тодич, Милованович (Першин, 46), Вейкутис, Омоко, Корнев (Жуниор, 46), Эдмар, Зельмикас, Василяускас, Ковпак, Иванов (Шутов, 38), Вишневский.
Арсенал: Деонас, Романчук, Ильницкий, Беньо, Шандрук, Мизин, Закарлюка, Брглес (Герасимюк, 86), Бредун, Канкава, Джакобия (Перич, 86).
Голы: Шутов, 69 - Джакобия, 22. Мизин, 34, 38 (с пенальти)

«Днепр» - «Ворскла» - 1:0
Днепр: Кернозенко, Русол, Аладашвили, Шершун, Шелаев, Сердюк, Бартулович, Бидненко (Грыцай, 71), К. Кравченко (Главина, 90), Назаренко, Корниленко (Балабанов, 82).
Пятов, Стоян, Цурри, Джуричич, Ярмаш (Ребенок, 74), Даллку, Маркоски, С. Кравченко, Грумич, Кондратюк (Каталин, 63), Медведев.
Голы: Корниленко, 24

«Сталь» - «Ильичевец» - 0:2
Сталь: Комарицкий, Гаврюшов, Половков, Шуга, Грнчаров, Цимакуридзе, Меликян (Касьянов, 80), Грубелич, Войнаровский, Окана-Стази (Акобян, 70), Гомес (Сернецкий, 80).
Ильичевец: Шуховцев, Бояринцев, Красноперов, Конюшенко, Орбеладзе, Мазуренко, Кулаков (Бабыч, 42), Скоба, Кривошеенко (Платонов, 77), Ярош (Пуканыч, 86), Цихмейструк.
Голы: Кривошеенко, 65. Бабич, 76

«Черноморец» - «Металлург» (З) – 1:1
Черноморец: Альтман, Шашиашвили (Гилазев, 58), Мжаванадзе, Нижегородов, Полтавец, Кирлик, Зотов, Згура (Венглинский, 46), Даниловский, Канделаки, Шищенко.
Металлург Зп: Постранский, Челядзински, Квирквелия, Карамушка, Михайленко, Тасевски (Трусевич, 81), Полевой, Кашевский, Годин (Демченко, 56), Кабанов (Селак, 62), Любарский.
Голы: Полтавец, 61 (с пенальти) - Демченко, 57

«Динамо» - «Кривбасс» - 3:1
Динамо: Шовковский, Эль-Каддури, Юсуф, Родриго, Корреа, Ринкон, Михалик (Саблич, 30), Гусев (Маркович, 57), Ребров, Шацких, Верпаковскис (Ротань, 46).
Кривбасс: Старцев (Бажан, 46), Яксманицкий, Олефир, Шевелюхин, Савин (Попович, 62), Коротецкий, Дунич, Епуряну (Бурдули, 75), Джорджевич, Сачко, Гигиадзе.
Голы: Эль-Каддури, 4. Корреа, 25. Ротань, 76 - Шевелюхин, 20

ФК «Харьков» - «Металлург» (Д) – 0:0
ФК Харьков: Худжамов, Комарницкий, Яценко, Дербель, Опря, Гунчак, Березовчук, Чеберячко (Ибрагимов, 68), Сытник, Рибейро (Цыгирлаш, 46), Гладкий (Куценко, 84).
Металлург: Вирт, Бусаиди, Чечер, Лемби, Не, Джире, Де Соуза (Полянский, 78), Миту, Приемов, Деметрадзе (Бансе, 84), Зезе (Вог, 68).

«Карпаты» - «Заря» - 1:0
Карпаты: Тлумак, Федорив, Распопов, Ищенко, Пшеничных, Годвин (Тымчишин, 83), Шмаков, Кобин, Сучков (Худобяк, 46), Батиста, Идахор (Фещук, 46).
Заря: Козаченко, Кондаков, Малыгин, Задорожний, Храмцов, Погорелов (Пищур, 78), Вишняк (Сулейманович, 77), Онищенко, Смалько, Митерев, Кирилов (Овеков, 86).
Голы: Кобин, 76.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять