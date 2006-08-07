Результаты матчей чемпионата Украины. 3-й тур

В минувшую пятницу и в выходные проходили матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу. Предлагаем их результаты.



«Шахтер» - «Металлист» - 5:0

Шахтер: Шутков, Срна, Хюбшман, Левандовски (Свидерский 58), Рац, Тимощук (Кучер 46), Матузалем (Жадсон 46), Элано, Фернандиньо, Белик, Марика.

Металлист: Горяинов, Кузнецов, Обрадович, Бабич, Папа Гуйе (Диденко 70), Бордиян (Хомин 46), Валяев, Слюсар (Данилов 10), Девич, Рыкун, Мрдакович.

Голы: Марика, 21. Элано, 33, 38. Тимощук, 35. Белик, 52.



«Таврия» - «Арсенал» - 1:3

Таврия: Тодич, Милованович (Першин, 46), Вейкутис, Омоко, Корнев (Жуниор, 46), Эдмар, Зельмикас, Василяускас, Ковпак, Иванов (Шутов, 38), Вишневский.

Арсенал: Деонас, Романчук, Ильницкий, Беньо, Шандрук, Мизин, Закарлюка, Брглес (Герасимюк, 86), Бредун, Канкава, Джакобия (Перич, 86).

Голы: Шутов, 69 - Джакобия, 22. Мизин, 34, 38 (с пенальти)



«Днепр» - «Ворскла» - 1:0

Днепр: Кернозенко, Русол, Аладашвили, Шершун, Шелаев, Сердюк, Бартулович, Бидненко (Грыцай, 71), К. Кравченко (Главина, 90), Назаренко, Корниленко (Балабанов, 82).

Пятов, Стоян, Цурри, Джуричич, Ярмаш (Ребенок, 74), Даллку, Маркоски, С. Кравченко, Грумич, Кондратюк (Каталин, 63), Медведев.

Голы: Корниленко, 24



«Сталь» - «Ильичевец» - 0:2

Сталь: Комарицкий, Гаврюшов, Половков, Шуга, Грнчаров, Цимакуридзе, Меликян (Касьянов, 80), Грубелич, Войнаровский, Окана-Стази (Акобян, 70), Гомес (Сернецкий, 80).

Ильичевец: Шуховцев, Бояринцев, Красноперов, Конюшенко, Орбеладзе, Мазуренко, Кулаков (Бабыч, 42), Скоба, Кривошеенко (Платонов, 77), Ярош (Пуканыч, 86), Цихмейструк.

Голы: Кривошеенко, 65. Бабич, 76



«Черноморец» - «Металлург» (З) – 1:1

Черноморец: Альтман, Шашиашвили (Гилазев, 58), Мжаванадзе, Нижегородов, Полтавец, Кирлик, Зотов, Згура (Венглинский, 46), Даниловский, Канделаки, Шищенко.

Металлург Зп: Постранский, Челядзински, Квирквелия, Карамушка, Михайленко, Тасевски (Трусевич, 81), Полевой, Кашевский, Годин (Демченко, 56), Кабанов (Селак, 62), Любарский.

Голы: Полтавец, 61 (с пенальти) - Демченко, 57



«Динамо» - «Кривбасс» - 3:1

Динамо: Шовковский, Эль-Каддури, Юсуф, Родриго, Корреа, Ринкон, Михалик (Саблич, 30), Гусев (Маркович, 57), Ребров, Шацких, Верпаковскис (Ротань, 46).

Кривбасс: Старцев (Бажан, 46), Яксманицкий, Олефир, Шевелюхин, Савин (Попович, 62), Коротецкий, Дунич, Епуряну (Бурдули, 75), Джорджевич, Сачко, Гигиадзе.

Голы: Эль-Каддури, 4. Корреа, 25. Ротань, 76 - Шевелюхин, 20



ФК «Харьков» - «Металлург» (Д) – 0:0

ФК Харьков: Худжамов, Комарницкий, Яценко, Дербель, Опря, Гунчак, Березовчук, Чеберячко (Ибрагимов, 68), Сытник, Рибейро (Цыгирлаш, 46), Гладкий (Куценко, 84).

Металлург: Вирт, Бусаиди, Чечер, Лемби, Не, Джире, Де Соуза (Полянский, 78), Миту, Приемов, Деметрадзе (Бансе, 84), Зезе (Вог, 68).



«Карпаты» - «Заря» - 1:0

Карпаты: Тлумак, Федорив, Распопов, Ищенко, Пшеничных, Годвин (Тымчишин, 83), Шмаков, Кобин, Сучков (Худобяк, 46), Батиста, Идахор (Фещук, 46).

Заря: Козаченко, Кондаков, Малыгин, Задорожний, Храмцов, Погорелов (Пищур, 78), Вишняк (Сулейманович, 77), Онищенко, Смалько, Митерев, Кирилов (Овеков, 86).

Голы: Кобин, 76.