Шевченко сыграл дебютный матч в «Челси»

В присутствии 21 210 зрителей на стадионе "Тойота", "Челси" провел свой первый товарищеский матч в новом сезоне. Звезды американской лиги MLS одержали минимальную победу 1:0. Об этом подробно передает официальный сайт ФК «Челси».



Главное, матч принес то, чего все ждали: сыграли все новички "Челси", а команда действовала по двум разным тактическим схемам по одной на каждый тайм. Впрочем, стройность второй схемы пока оставляет желать лучшего.



"Синие" начали игру по схеме 4-1-3-2. В центре защиты действовали Феррейра и Терри, на правом фланге расположился Жереми, а на левом - Бридж. В центре поля роль опорного полузащитника исполнял Эссьен, а перед ним расположились Баллак, Лэмпард и Райт-Филлипс. Причем Шон действовал на привычном правом фланге, а Михаэль и Фрэнк менялись местами. Пару форвардов составили Шевченко и Дрогба.



Начало матча прошло с преимуществом звезд MLS. Сначала американская команда создала опасный момент, в котором головой бил Чинг, а затем разыграла неплохую комбинацию накоротке в нашей штрафной, но довести дело до удара американцы не смогли.



"Синие" ответили фирменной по стилю, но не по скорости, контратакой: пас Райта-Филлипса на Дрогба - и африканский нападающий уже рвется к штрафной, за три метра от которой его цепляет защитник Конрад. Штрафной исполнил Лэмпард, но удар пришелся именно в тот угол, где стоял вратарь Перкинс.

Активности "Челси" хватило ненадолго и звезды MLS продолжили свои атаки. На 21-й минуте Бридж не сумел закрыть свой фланг, и с него последовала проникающая передача в штрафную, нерасторопность наших противников помешала им довести атаку до удара.



"Челси" даже сумел забить в первом тайме. На 28-й минуте Дрогба получил мяч из центра поля и отправил его в ворота, однако судья зафиксировал положение вне игры.



Публика реагировала на матч достаточно спокойно, камерную обстановку на стадионе иногда развевал крик болельщиков: "Челси", "Челси". Американцы в первом тайме чаще кричали имя лондонского клуба, а во втором - нараспев: USА. Видимо, на правах хозяев они отдали должное гостям, а во второй половине матча уже стали болеть за своих.



Под занавес первого тайма "Челси" чуть не пропустил. Олбрайт получил отличную диагональную передачу из центра поля и, выиграв позицию у Бриджа, вышел на одинокого Кудичини. После удара Олбрайта мяч разминулся и с рукой вратаря, и с воротами.



В атаке "Челси" самым активным были не форварды Дрогба и Шевченко, а игравший на правом фланге Райт-Филлипс. Это легко объясняется тем, что Шон работает с командой с 17 июля и находится, пожалуй, в наилучшей из всех "синих" форме. Именно Шон создал опасный момент, когда вошел в чужую штрафную, обыграл вратаря и пытался отдать точный пас на Шевченко, но не сумел, потому что находился уже под очень острым углом к воротам. Свой единственный удар по воротам Андрей нанес на 40-й минуте.



Во втором тайме "Челси" действовал по схеме 4-3-3. В середине тайма Кудичини уступил место в воротах новичку Хилариу. Команда первого тайма действовала достаточно слажено. Было видно, что футболисты неплохо понимают друг друга, но не могут пока играть в полную силу из-за не очень хорошей физической формы. Команда же второго тайма действовала скорее стихийно. Она была быстрее, агрессивнее, но сказать, что у нее была продуманная тактика, пожалуй, нельзя. Так что 4-3-3 - это скорее формальное описание того, как играла команда.



Непривычная для хозяев активность "Челси" привела к опасному моменту уже в самом начале второго тайма. Калу рвался к воротам, и мяч из под его ног выбил защитник. Вышло неудачно: мяч пролетел между ног вратаря и покатился в ворота, на самой линии его успел выбить Робинсон.



Боевитость игроков "Челси", вышедших во втором тайме, бросалась в глаза примерно так же, как Джо Коул бросился на двух полузащитников звезд MLS в центре поля. Первое столкновение Джо пережил, а после второго упал на газон и схватился за колено. Через минуту Коул самостоятельно покинул газон, а Моуринью заменил его на игрока молодежки Джимми Смита.



Сделав замену, Жозе нашел время пообщаться с корреспонденткой американского канала ESPN, который вел трансляцию. Жозе кратко рассказал о состоянии команды, о том, что "Челси" провел сложную неделю тренировок и о том, что не все футболисты готовы к игре на данный момент.



Суматошный второй тайм все же сумел родить гол. Логично, что по такой игре он стал результатом индивидуальных действий атакующего футболиста и ошибки вратаря. На 70-й минуте звезды разыграли аут на правой половине поля "Челси" рядом со штрафной. Мяч оказался и Де Росарио, который обработал мяч и ударил метров с 20 в ближний угол ворот Хилариу. Португальский вратарь, дебютировавший в этой игре, не успел отразить сильный удар. Так звезды MLS забили победный гол.



В прошлом году "Челси" тоже проигрывал в Америке 1:0 тогда "Д. С. Юнайтед" и сумел отыграться. Однако на этот раз не получилось.



После гола "Челси" атаковал и пытался сравнять счет. "Синим" удались две неплохие атаки, но голевыми они не стали. На 87-й минуте Терри, который в конце матча играл на позиции центрального нападающего, обокрал в штрафной защитника и ударил по воротам. Вратарь Кэнон ногой отправил мяч на угловой.

В самом конце тайма "Челси" подавал уже другой угловой, и мяч оказался на углу вратарской, откуда Карвалью и бил по воротам, но опять Кэнон сумел остановить мяч ногами.



Первая предсезонная товарищеская игра закончилась поражением. Для штаба Моуринью этот матч был всего лишь площадкой для проверки идей. Идет модернизация команды и на результат сейчас можно не оглядываться. На следующей неделе у "Челси" еще две товарищеские встречи с "Фейенордом" и "Селтиком", а потом первое испытание в сезоне - матч за Коммьюнити Шилд против "Ливерпуля".