Дисквалифицированы украинские дзюдоисты

Европейский Союз Дзюдо (EJU) и ВАДА (Всемирное Анти-Допинговое Агенство) дисквалифицировали на 1 год дзюдоистов из Днепропетровска Валентина Грекова и Виталия Полянского. Теперь на татами они смогут выйти не раньше 18 марта 2007 года, передаетJUDO.kiev.ua .
Валентин Греков
Родился 18 апреля 1976 года
Заслуженный мастер спорта
Весовая категория до 90 кг
Участник Олимпийских Игр в Афинах
Чемпион Европы 2002 и 2003 годов
Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2004 года
На этапах Кубка Мира завоевал 12 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых)
Чемпион Украины 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005 годов
Виталий Полянский
Родился 26 января 1981 года
Мастер спорта международного класса
Весовая категория + 100 кг
Участник Олимпийских Игр в Афинах
Бронзовый призёр Чемпионатов Европы U20 (2000 год) и U23 (2003 год)
На этапах Кубка Мира завоевал 5 бронзовых медалей
Чемпион Украины 2003 и 2005 годов.
Положительный результат дали допинг-пробы, взятые у наших дзюдоистов в марте этого года в США на Открытом Чемпионате Нью-Йорка, где Греков и Полянский стали победителями.
В организме Грекова обнаружены амфетамин и метамфетамин, а у Полянского – станазалол.
Ранее, двухгодичную дисквалификацию также за применение станазалола, получил ещё один дзюдоист днепропетровского клуба «Тайфу» - Илья Чимчиури. Дисквалификация Чимчиури продлится до 5 марта 2008 года.
Все три дисквалифицированных дзюдоиста воспитанники одного и того же тренера, известного днепропетровского специалиста Данила Воловича. В 2003 году за применение допинга был дисквалифицирован ещё один подопечный Воловича – Сергей Гречаник.
Было бы интересно услышать реакцию на всё происходящее руководства Федерации дзюдо Украины, где должность исполнительного директора занимает вышеупомянутый господин Волович.
Дисквалификации Чимчиури, Грекова и Полянского существенно ослабили украинскую сборную перед стартующим в сентябре в Париже (Франция) командным Чемпионатом Мира.