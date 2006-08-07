Дисквалифицированы украинские дзюдоисты

Европейский Союз Дзюдо (EJU) и ВАДА (Всемирное Анти-Допинговое Агенство) дисквалифицировали на 1 год дзюдоистов из Днепропетровска Валентина Грекова и Виталия Полянского. Теперь на татами они смогут выйти не раньше 18 марта 2007 года, передаетJUDO.kiev.ua .



Валентин Греков

Родился 18 апреля 1976 года

Заслуженный мастер спорта

Весовая категория до 90 кг

Участник Олимпийских Игр в Афинах

Чемпион Европы 2002 и 2003 годов

Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2004 года

На этапах Кубка Мира завоевал 12 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых)

Чемпион Украины 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005 годов



Виталий Полянский

Родился 26 января 1981 года

Мастер спорта международного класса

Весовая категория + 100 кг

Участник Олимпийских Игр в Афинах

Бронзовый призёр Чемпионатов Европы U20 (2000 год) и U23 (2003 год)

На этапах Кубка Мира завоевал 5 бронзовых медалей

Чемпион Украины 2003 и 2005 годов.



Положительный результат дали допинг-пробы, взятые у наших дзюдоистов в марте этого года в США на Открытом Чемпионате Нью-Йорка, где Греков и Полянский стали победителями.



В организме Грекова обнаружены амфетамин и метамфетамин, а у Полянского – станазалол.

Ранее, двухгодичную дисквалификацию также за применение станазалола, получил ещё один дзюдоист днепропетровского клуба «Тайфу» - Илья Чимчиури. Дисквалификация Чимчиури продлится до 5 марта 2008 года.



Все три дисквалифицированных дзюдоиста воспитанники одного и того же тренера, известного днепропетровского специалиста Данила Воловича. В 2003 году за применение допинга был дисквалифицирован ещё один подопечный Воловича – Сергей Гречаник.

Было бы интересно услышать реакцию на всё происходящее руководства Федерации дзюдо Украины, где должность исполнительного директора занимает вышеупомянутый господин Волович.



Дисквалификации Чимчиури, Грекова и Полянского существенно ослабили украинскую сборную перед стартующим в сентябре в Париже (Франция) командным Чемпионатом Мира.