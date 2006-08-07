Третьяк «избрал» нового наставника сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выбрал нового главного тренера национальной команды. По информации «Спорт Экспресс», в ближайшие несколько дней наставником сборной России официально будет назван Вячеслав Быков, на протяжении двух последних сезонов работающий с ЦСКА.



Первым турниром Быкова должен стать этап Еврохоккей тура "Ческе Пойиштовны", большинство матчей которого (начиная с 31 августа) пройдут в чешском Либереце. Напомним, что другим кандидатом на пост главного тренера сборной был Зинэтула Билялетдинов, выигравший с "Ак Барсом" последний чемпионат России, но руководство казанского клуба, судя по всему, не согласилось отпустить наставника или позволить ему совмещать посты.



Что касается Вячеслава Быкова, то после окончания спортивной карьеры в клубах Швейцарии он некоторое время работал в этой стране в качестве тренера, а летом 2004 года возглавил ЦСКА. Сезон-2004/05, отмеченный массовым возвращением НХЛовцев в связи с локаутом в североамериканской лиге, получился для ЦСКА неудачным - команда не вышла в плей-офф.



Однако в регулярном чемпионате - 2005/06 армейцы заняли пятое место, несмотря на серьезные проблемы с финансированием в межсезонье, сорвавшие полноценное комплектование состава. Напомним, что последний тренер сборной России Владимир Крикунов подал в отставку два с половиной месяца назад.