Фанаты устроили бойню в Дортмунде

10 футбольных фанатов из разных стран были задержаны в Дортмунде после предсезонного матча между местной "Боруссией" и английским "Тоттенхэмом". Как сообщает Reuters, немецкие и британские болельщики по окончании встречи устроили драку в одном из баров города. В результате один из англичан был доставлен в больницу с травмами головы.



Всего, по информации полиции Дортмунда, в драке участвовало около 80 человек. Во время столкновения они использовали бутылки, стулья и скамейки. Кроме отправленного в больницу болельщика пострадали еще три участника драки. Семь из десяти задержанных оказались немцами, двое - англичанами, а один - голландцем (нетрудно догадаться, что он занял сторону британцев), передает «Лента.ru».



По признанию полицейских, им удалось взять ситуацию под контроль лишь после того, как на место происшествия были вызваны дополнительные силы. Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" завершился вничью 1:1.