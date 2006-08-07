Зидану нашли замену

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал имя преемника Зинедина Зидана на посту капитана национальной команды, передает Reuters.



Новым капитаном "трехцветных" будет полузащитник миланского "Интера" Патрик Виейра. За свою карьеру Виейра уже восемь раз выводил национальную сборную Франции на поле с капитанской повязкой. Всего в составе сборной Виейра провел 94 матча и забил 6 мячей.



"Капитаном команды будет Патрик Виейра, что вполне логично", - сообщил в интервью французскому телеканалу TF1 Раймон Доменек.



Напомним, что Зинедин Зидан объявил о завершении своей спортивной карьеры после окончания финала ЧМ-2006, в котором сборная Франции уступила по пенальти сборной Италии, а сам Зидан получил красную карточку за удар Марко Матерацци.



Сборная Франции начнет отборочный цикл к Евро-2008 матчем со сборной Грузии в гостях 2 сентября, передает «Лента.ru».