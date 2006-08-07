Последний день ЧЕ принес Украине 4 медали

В последний день Чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Будапеште, украинские спортсмены завоевали еще четыре медали.



Так, Александр Волынец стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем стал Александр Волынец. Второе место в комбинированной эстафете 4х100 метров среди мужчин заняла сборная Украины - Олег Лисогор, Андрей Сердинов, Юрий Егошин и Андрей Олейник.



В прыжках с 10-метровой вышки третье место занял Константин Миляев. Бронзовые медали в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина завоевали Кристина Ищенко и Елена Федорова.