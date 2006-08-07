Легендарный борец перебрался в Россию ради женщин

Великий советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион (1980 и 1988 года) и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Сергей Белоглазов после многих лет работы за границей с клубными командами и национальными сборными (последние несколько лет – в США) приехал в Россию на постоянное место жительство. В скором времени возглавит сборную России по женской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы России.



В 1969 году он впервые, вместе с его братом-близнецом) переступил порог борцовской секции. Каждый из них весил тогда по 27 кг. Их первым и единственным тренером стал Гранат Иванович Торопин.

Когда в 1977 году личные обстоятельства Торопина сложились так, что он вынужден был перебраться в Киев, братья Белоглазовы последовали за ним.