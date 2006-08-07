Игрок «Эвертона» попал в больницу после перепоя

Полузащитник английского футбольного клуба "Эвертон" Энди ван дер Мейде госпитализирован в больницу "Эрроу Парк" в Ливерпуле в результате отравления, передает Reuters.



Сам игрок утверждает, что всю ночь провел в баре, где ему в напитки что-то подмешали. Ван дер Мейде плохо себя почувствовал по возвращении домой, а "скорую" вызвала спутница спортсмена.



Полиция, которая также прибыла в дом к ван дер Мейде, начала расследование инцидента. По словам представителей пресс-службы полиции Ливерпуля, уже взяты на анализ напитки в барах, расположенных в центре города, передает «Лента.ru».



Напомним, что Энди ван дер Мейде перешел в "Эвертон" из миланского "Интера" в прошлом сезоне, а известность получил уже в 17 лет, когда перешел из "Витесса" в "Аякс". На официальном сайте "Эвертона" выложена новость о том, что ван дер Мейде попал в госпиталь из-за болезни, однако характер болезни не уточняется.