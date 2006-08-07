Хиддинк назвал состав сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк назвал состав команды на матч против сборной Латвии, который состоится 16-го августа. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Макаров ("Крылья Советов"), Дмитрий Бородин ("Торпедо");



защитники: Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Денис Колодин ("Динамо");



полузащитники: Евгений Алдонин (ЦСКА), Динияр Билялетдинов, Марат Измайлов, Дмитрий Лоськов (все - "Локомотив"), Владислав Радимов ("Зенит"), Игорь Семшов ("Динамо");



нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков (оба - "Зенит"), Роман Павлюченко ("Спартак"), Павел Погребняк ("Томь"), Дмитрий Сычев ("Локомотив").