Шевченко в «Челси» гарантий не дают

Наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью заявил, что имена и титулы звезд, которые играют в его команде, не дают футболистам гарантий места в основном составе.



Определяющим фактором в данном случае будет готовность того или иного игрока к матчу. Португальский наставник подчеркнул, что никто не имеет права указывать ему при выборе состава, передает «Лента.ru».



Моуринью опроверг предположение журналистов о том, что владелец клуба Роман Абрамович потребовал от него гарантий того, что вновь приобретенные игроки (Андрей Шевченко и Михаэль Баллак) обязательно будут выходить на поле, вне зависимости от своих физических кондиций. Португалец отметил, что у него хватит смелости усадить на скамейку запасных любого игрока, уровень которого не будет соответствовать предъявляемым требованиям.



"Мы можем иметь в составе Пеле и Марадону, но команда все равно важнее. Никто не сможет изменить это. Я забуду то обстоятельство, сколько эти футболисты стоили клубу, для меня главное – игра команды", - сказал Моуринью. Он заметил также, что желание Романа Абрамовича улучшить имидж "Челси" в глобальном масштабе никак не повлияет на его работу в клубе.



"Никто не может заставить меня сделать что-то несоответствующее моим принципам. Если время подписание рекламного контракта совпадает с тренировкой, то игроки будут тренироваться. Футболисты знают мои методы работы и ценят их", - убежден главный тренер "Челси".



Он посетовал на то, что впервые в своей тренерской карьере столкнулся с тем обстоятельством, что команду придется подготовить к сезону за две недели. "У нас очень мало времени, каждый день на счету, поэтому игроки прекрасно понимают, какая важная часть работы сейчас должна быть выполнена", - сказал Моуринью.



Напомним, что первый официальный матч сезона "Челси" проведет 13 августа. Команда Жозе Моуринью поспорит с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии. Пока же лондонский клуб находится в США, где проводит серию товарищеских матчей.