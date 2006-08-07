Блохин назвал состав сборной Украины

Сегодня главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищеской встрече с командой Азербайджана. Матч состоится 15 августа в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. В 20.00 команды выведет на поле российская бригада арбитров.



Как сообщила «Главреду» пресс-служба федерации футбола Украины, среди новичком сборной можно отметить сереебряного призера молодежного первенства Европы Тараса Михалика. После продолжительного перерыва в лагерь сборной вернулся Александр Рыкун. Тренерский штаб также также пригласил Вячеслава Кернозенко, который в последний раз одевал футболку сборной в 2000 году. Учебно-тренировочный сбор для украинских футболистов начнется 13 августа на базе в Конча-Заспе.



Состав сборной Украины



Вратари: Вячеслав Кернозенко («Днепр» Днепропетровск), Максим Старцев («Кривбасс», Кривой рог)



Защитники: Андрей Несмачный («Динамо» Киев), Андрей Русол («Днепр» Днепропетровск), Вячеслав Свидерский («Шахтер» Донецк), Александр Кучер («Шахтер» Донецк)



Полузащитники: Сергей Ребров («Динамо» Киев), Андрей Гусин («Коылья Советов» Самара, Россия), Анатолий Тимощук («Шахтер» Донецк), Олег Гусев («Динамо» Киев), Максим Калиниченко («Спартак» Москва, Россия), Олег Шелаев («Днепр» Днепропетровск), Руслан Ротань («Динамо» Киев), Сергей Назаренко («Днепр» Днепропетровск), Александр Рыкун («Металлист» Харьков), Сергей Ткаченко («Шахтер» Донецк), Тарас Михалик («Динамо» Киев)



Нападающие: Андрей Шевченко («Челси» Лондон, Англия), Андрей Воробей («Шахтер» Донецк), Андрей Воронин («Байер» Леверкузен, Германия), Алексей Белик («Шахтер» Донецк)