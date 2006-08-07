Гайдамак купил игрока сборной Англии

Клуб английской премьер-лиги "Портсмут", владельцем которого недавно стал российский бизнесмен Александр Гайдамак, приобрел защитника сборной Англии Сола Кэмпбелла. Как сообщил Reuters официальный представитель команды, в понедельник футболист прошел медосмотр, хотя официально о подписании контракта пока не объявлено.



На протяжении последних пяти лет Кэмпбелл был лидером обороны лондонского "Арсенала", но в сезоне-2005/06 у него начались трудности. В февральском матче с "Вест Хэмом" из-за его ошибок "Арсенал" пропустил два гола в первом тайме, и в перерыве защитник отказался продолжать встречу.



Вскоре после этого Кэмпбелл получил травму, которая вывела его из строя на два с половиной месяца. К концу сезона футболист успел восстановиться и вернулся в состав клуба. Его последним официальным матчем за "Арсенал" стал финал Лиги чемпионов против "Барселоны". В первом тайме Кэмпбелл открыл счет, но после перерыва испанцы забили дважды и победили - 2:1.



Защитник попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2006, однако игроком основного состава уже не являлся. После чемпионата мира 32-летний Кэмпбелл заявил о желании сменить клуб, и им заинтересовался Александр Гайдамак (сын известного миллиардера Аркадия Гайдамака), передает «Лента.ru».