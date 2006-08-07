Формула-1. BMW Sauber расстается с Вильневом

Руководство команды Формулы-1 BMW Sauber приняла решение расстаться с чемпионом мира 1997 года Жаком Вильневом, сообщает Reuters. В понедельник было официально объявлено, что в нынешнем сезоне 35-летний канадец больше выступать не будет. На воскресном Гран-при Венгрии Вильнева заменял Роберт Кубица.



Расставание BMW Sauber с Вильневом связано с тяжелой аварией, в которую пилот попал во время Гран-при Германии (30 июля). Вскоре после происшествия канадец признался, что его продолжают беспокоить головные боли, и команде пришлось подыскивать Вильневу замену.



"Я очень разочарован, так как планировал выступать за BMW и в следующем сезоне, - признался гонщик. - Теперь у меня будет больше времени, чтобы сосредоточиться на других проектах". Босс команды Марио Тейссен поблагодарил Вильнева за то, что он успел сделать для BMW Sauber, передает «Лента.ru».



Отметим, что с чемпионского для себя 1997 года пилот не выиграл ни одной гонки (всего в его активе 11 побед на Гран-при Формулы-1), а на подиум в последний раз он попадал в 2001 году, когда выступал за BAR.