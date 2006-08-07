Водные виды: сборная Украины на ЧЕ превзошла ожидания

Сборная Украины по водным видам спорта на завершившемся в Будапеште чемпионате Европы выступила успешнее, чем от нее ожидали, передает корреспондент «Главреда».



Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Украины Иван Сивак. Он, в частности, сказал: «ЧЕ нами рассматривался как очень важный этап при подготовке к пекинской Олимпиаде. Наши спортсмены выступили даже лучше, чем от них ожидали. Подтвердили свой уровень лидеры команды. Молодые просто превзошли себя – из мастеров спорта сразу стали мастерами международного класса, добыв медали разного достоинства. Теперь есть уверенность, что мы на правильном пути.»



Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко значительно прибавил настроения спортсменам и их тренерам, сообщив, что «в Харькове и Днепропетровске соорудят суперсовременные Центры водных видов спорта, где будут готовится участники наших сборных по плаванию и прыжкам в воду.»



Напомним, что на чемпионате Европы по водным видам спорта украинские спортсмены завоевали, в общей сложности, 14 медалей разного достоинства. Плавание: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали. Прыжки в воду: 1 золотая и 3 бронзовые медали.