Хлыстунова не заметила, как стала чемпионкой

Победительница чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште украинская пловчиха Анна Хлыстунова на сегодняшней пресс-конференции поделилась впечатлениями о прошедшем первенстве, передает корреспондент «Главреда».



Анна Хлыстунова рассказала: « Это был мой дебют на соревнованиях такого уровня.Сначала было желание пройти полуфинал и попасть в финал. Уже в финале стала понимать, что вполне по силам стать призером. И старалась так, что даже не заметила, как пришла к финишу первой.»



Напомним, что Хлыстунова выиграла «золото» на дистанции 100 метров брассом.