Яну Клочкову «завалили» цветами и поздравлениями

Сегодняшняя пресс-конференция с украинской сборной, вернувшейся с чемпионата Европы по водным видам спорта, началась с бесчисленных букетов, которые вручали Яне Клочковой, передает корреспондент «Главреда».



У Яны Клочковой сегодня – 7 августа – день рождения. По поводу своего не столь успешного выступления на европейском первенстве четырехкратная олимпийская чемпионка сказала: «Конечно, результатом я не очень удовлетворена. После Афин меня несколько пропала мотивация. Но обязательно наберу форму.»



Тренер украинской «золотой рыбки» Нина Кожух подчеркнула, что особенно приятно было слышать из уст министра о скорой постройке в Харькове и Днепропетровске современных Центров водных видов спорта. Она, в частности, заметила: «Проблему с бассейнами надо срочно решать. Поскольку, нынешнее первенство континента показало, насколько мощно подтянулись пловцы многих стран – Англии, Франции, России… Даже Венгрии. Поскольку там созданы такие базы для спортсменов – грех не показывать результаты.»