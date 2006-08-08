ЧЕ. Первой жертвой новых правил стал украинский спринтер

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике в первом предварительном забеге был дисквалифицирован украинский спринтер Константин Васюков.



В Гётеборге на чемпионатах Европы впервые вступили в силу правила, согласно которым участник забега снимается с дистанции после первого фальш-старта. Наш бегун и стал первой жертвой обновлённых правил на чемпионатах Европы.



"Мне жаль что всё случилось именно так. Я был готов бежать сегодня на хороший результат. Стали на старт, напряжение нарастало, и у меня появилось ощущение что стартер очень долго выдерживает паузу. Конечно, у меня ещё будет возможность выступить в эстафете, но всё равно я очень разочарован," - сказал Константин, передает «Наш спорт».