Шарапова: В 16 лет я меньше думала и больше играла

Мария Шарапова в интервью сказала, что с каждым годом растёт как игрок.



"С каждым годом я расту как человек и игрок, - сказала россиянка. - Травмы заставили по-новому взглянуть на свою карьеру. В 16-17 лет я меньше задумывалась и больше играла. Раньше мне никогда не приходилось сниматься с турниров, а в прошлом году таких турниров было два или три. Это для меня было в новинку - я всегда считала себя не такой теннисисткой, что бросает дело недоделанным. Но и через это надо было пройти. По сравнению с прошлым годом я стала лучше двигаться по корту. Сейчас, когда я бью по мячу то лучше себе представляю, что надо делать дальше. В то время как раньше я просто старалась пробить как можно сильнее и ждала, что из этого выйдет", передает «Спорт Экспресс».