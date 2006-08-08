Рок-группа «Rolling Stones» испортила футбольное поле

Руководство футбольного клуба "Штутгарт" обвинило рок-группу Rolling Stones в порче газона на своем стадионе, передает Ticker.



В прошлый четверг коллектив Мика Джаггера дал в Штутгарте концерт в рамках мирового тура "Bigger Bang". Во время выступления рок-музыкантов тысячи фанатов коллектива истоптали поле.

В ближайшую субботу "Штутгарт" в первом туре чемпионата Германии будет принимать "Нюрнберг". До этого времени, по словам спортивного директора клуба Хорста Хельдта, газон должен быть заменен. В связи с заменой покрытия поля игроки "Штутгарта" не смогут тренироваться на "Готтлиб Даймлер", передает «SPORT.RU».