Абитова выиграла «золото» чемпионата Европы

Сборная России по легкой атлетике завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы, который стартовал 7 августа в Гетеборге. В забеге на дистанцию 10 000 метров победу одержала Инга Абитова, которая опередила представительницу Венгрии Сюзанн Вигене и свою соотечественницу Лидию Григорьеву. Четвертое место заняла еще одна россиянка, Галина Богомолова.



С первых метров дистанции лидерство захватили турецкая бегунья Елван Абейлегессе и выступающая за Нидерланды Лорна Киплагат. После того, как спортсменки пробежали 7 000 метров, представительница Турции сошла с дистанции. Киплагат продолжала лидировать, но к ней приблизились Вигене и три россиянки.



Судьба забега решилась на последних 500 метрах, когда мощный спурт предприняла Абитова, которая и стала чемпионкой. Вигене и Григорьеву на финише разделили 0,36 секунды. "Это была борьба до последних метров. Я думаю, что после сегодняшней победы я буду предпочитать бег по дорожке марафону, ведь здесь я стала чемпионкой", - заявила победительница, передает «Лента.ru».