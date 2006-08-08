Матч «Металлург»-«Шахтер» проведет титулованный немец

В адрес Комитета арбитров федерации футбола Украины поступило письмо из Немецкого футбольного союза. В нем говорится о назначении бригады арбитров на матч 4 тура чемпионата Украины между донецкими клубами «Металлург» и «Шахтер».



Встречу 19 августа проведут арбитры во главе с известным рефери Флорианом Мейером. Ему будут ассистировать Кристиан Шрайер и Детлеф Шеппе, четвертым будет Петер Сиппел.



Напомним, что «Шахтер» и «Металлург» обратились в Комитет арбитров ФФУ с просьбой пригласить для проведения встречи очередного тура иностранного арбитра. После продолжительных переговоров удалось пригласить титулованного немца. В топ-группу ФИФА 37-летний Мейер входит с 2002 года. Кроме официальных матчей чемпионатов мира и Европы, а также еврокубков, этот арбитр в прошлом году проводил принципиальную встречу очередного тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы ФФУ.