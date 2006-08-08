Билоног не смог пробиться в призеры ЧЕ

На чемпионате Европы в Гетеборге украинский ядровик Юрий Билоног занял 6 место. Чемпион Европы 2002 года и Олимпийский чемпион Афин в первой попытке толкнул ядро на 20.32 метра, во второй попытке показал результат 20.21 метра, а оставшиеся 4 захода в сектор были для одессита неудачными.



Отлично выступили в квалификации прыжков в длину наши Виктор Кузнецов и Алексей Лукашевич. 19-летний Кузнецов прыгнул в Гетеборге на персональный рекорд. В Гетеборге Кузнецов, который известен украинским болельщикам как специалист тройного прыжка, решил сменить дисциплину. Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2004 года показал в лучшей попытке результат 8.25 метра. Результат 8.25 метра стал новым рекордом Украины среди юниоров (спортсмены 1986 года рождения и младше), передает «Наш спорт».



Лукашевич показал в квалификации результат 8.06 метра. Отметим, что в Гетеборге Алексей выступает в ранге действующего чемпиона Европы. Всего 2-х сантиметров не хватило для выхода в финал Дмитрию Белоцерковскому (7.83 метра).



В финал забега на 1500 метров успешно вышли Николай Лабовский (3:40.10 мин) и Иван Гешко (3:47.12 мин).