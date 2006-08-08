Олимпийская чемпионка ударилась головой

Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по велоспорту Ольга Слюсарева получила сотрясение мозга на одной из тренировок, сообщает "Весь спорт".



"Я очень неудачно упала с велосипеда и сильно ударилась головой на тренировке, - рассказал Слюсарева. - Вроде бы и скорость была не большая, просто как-то очень неудачно я приземлилась. И, видимо, сотрясение получилось довольно серьёзное, потому что меня возили в два госпиталя, обследовали в барокамере. В общей сложности два дня пролежала в больнице, сейчас восстанавливаюсь дома, чувствую себя уже получше, но голова ещё кружится", передает «SPORT.RU».