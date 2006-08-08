Шевченко вытеснил из «Челси» форварда сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо ушел из лондонского "Челси" в итальянский "Интер", сообщает AFP. Решение руководства английского клуба расстаться с футболистом вызвано приходом Андрея Шевченко, после чего в команде возник переизбыток высококлассных нападающих. Креспо уже играл за "Интер" в сезоне-2002/03.



Южноамериканец будет выступать в Италии на правах аренды (ее срок - два года), но "Челси" сохранил за собой право вернуть форварда летом 2007 года. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович приобрел Креспо в 2003 году, через год аргентинец был отдан в аренду "Милану", а летом 2005 года снова вернулся в "Челси".



Креспо неоднократно подчеркивал, что в английской команде его все устраивает, но в Италии он чувствует себя более комфортно. За время выступлений на Апеннинах (с 1996 года) аргентинец успел получить итальянское гражданство и приобрести недвижимость в окрестностях Милана.



Что касается ситуации в "Челси", то с приходом Андрея Шевченко (незадолго до начала ЧМ-2006) в команде оказалось три форварда топ-класса - Креспо, ивуариец Дидье Дрогба и сам украинец. Учитывая, что главный тренер Жозе Моуринью как правило выпускает на поле одного "чистого" нападающего, держать в команде всех трех футболистов стало нецелесообразно, передает«Лента.ru».