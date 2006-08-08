Израильских легкоатлетов пытались изгнать с ЧЕ

Первый день чемпионата Европы по легкой атлетике в Гетеборге был отмечен акцией протеста против действий армии Израиля на юге Ливана, передает ИТАР-ТАСС. Около тысячи человек, собравшихся у стадиона "Ню Уллеви", сожгли флаг Израиля и потребовали удалить с турнира спортсменов этой страны.



Кроме того, протестующие, размахивая флагами Ливана, призывали к политическому, торговому и экономическому бойкоту Израиля. Напомним, что датой начала ливано-израильского конфликта считается 12 июля, когда боевики радикального шиитского движения "Хизбалла" похитили двух солдат армии Израиля, что и спровоцировало вооруженное противостояние.



Что касается спортивных итогов первого дня чемпионата Европы, то в понедельник было разыграно два комплекта медалей. В толкании ядра у мужчин первое место занял немец Ральф Бартельс, а беге на 10 000 метров у женщин золото досталось россиянке Инге Абитовой (бронза - у другой представительницы России Лидии Григорьевой).