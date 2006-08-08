Швейцария пытается «отобрать» деньги у Кафельникова

Налоговые органы швейцарского города Мелин (кантон Аргау) намерены потребовать 147 942 местных франка (93 000 евро) с известного в недалеком прошлом российского теннисиста Евгения Кафельникова. По словам финансового инспектора Мелина Кристиана Гассе, долг накопился за время, когда спортсмен проживал в Швейцарии (2001-2004 годы).



Налоговики рассчитывают получить указанную сумму после того, как будет продан дом Кафельникова - властям стало известно о намерении россиянина расстаться с недвижимостью. Любопытно, что теннисист остался должен более 9 тысяч франков местной компании, занимающейся уходом за садами, отмечает издание Aargauer Zeitung.



Налоговые органы Мелина подчеркнули, что в настоящий момент не имеют официальной информации о том, где находится Кафельников, передает «Лента.ru».