В Киеве чемпионом Европы по пулу стал россиянин Чинахов

14-летний москвич Руслан Чинахов на чемпионате Европы по пулу (американскому бильярду) среди юниоров, который проходит в настоящее время в Киеве, выиграл одну из дисциплин и первым среди россиян стал чемпионом Европы. В финале по игре "14+1" (она же "Стрейт-пул") он встретился с немцем Энди Фуксом и одержал очень уверенную победу, сообщает ProPool.Ru.



"Стрейт-пул" - игра, победитель которой определяется по очкам, равным количеству забитых бильярдных шаров. Хотя у взрослых профессионалов серии нередко превышают 150 очков, у юниоров до 16 лет задача скромнее: в Киеве выигрывает набравший первым 75 очков игрок.