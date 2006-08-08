Тимощука купит московский «Локомотив»?

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении 27-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, сообщает ИТАР-ТАСС.



Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уже подтвердил, что переход Тимощука в российский клуб возможен, если предложение устроит как игрока, так и руководство «Шахтера».



«Локомотив» испытывает серьезные трудности с позицией опорного полузащитника, из-за чего существенно страдают оборонительные порядки «железнодорожников». Поэтому приобретение хорошего «разрушителя» выглядит удачным решением этих самых проблем. К тому же новый главный тренер «Локомотива» серб Славолюб Муслин лично заинтересован в Тимощуке, которого прекрасно знает с того времени, когда возглавлял донецкий «Металлург».



Продолжить свою карьеру в России не против и сам Тимощук. «Один из грандов российского футбола заинтересован в моих услугах и уже ведет переговоры, - отметил он. - На мой взгляд, в последнее время уровень российского первенства вырос, про это говорит тот показатель, что несколько команд ведут борьбу за чемпионский титул и призовые места. Я не отказываюсь от мысли поиграть в Западной Европе, но и не отрицаю возможности поиграть в России. Все зависит от результатов переговоров между клубами и условий соглашения».