Демьяненко: «Динамо» может напугать турок скоростью

Завтра, 9 августа, в рамках отборочных игр Лиги чемпионов киевское «Динамо» принимает стамбульскую команду «Фенербахче».



Главный тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко на днях вернулся из Стамбула, где наблюдал игру наших соперников в чемпионате Турции, передает корреспондент «Главреда».

Своими впечатлениями наставник «Динамо» поделился на сегодняшней пресс-конференции: «Ту игру, которую показал у себя дома «Фенербахче», нельзя назвать присущей этому клубу. Так как он встречался со слабым соперником, занимающим 10-е место в турецком чемпионате. Отсюда и счет - 6:0. Тем не менее, должен сказать, что «Фенербахче» - команда сбалансированная и хорошая. Ее игроки отличаются достаточно высоким индивидуальным мастерством и на некоторых из них нужно обратить особое внимание. К минусам «Фенербахче» отнесу невысокие скорости. Поэтому, динамовцы должны продемонстрировать свою манеру игры и скоростные качества – этого турки боятся. Что касается наших ребят, то все они буквально горят завтрашней игрой. Главное, чтобы не перегорели…»,- отметил Демьяненко.