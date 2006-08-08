Зико: «Фенербахче» приехал побеждать с хорошим счетом

Только что в Киев прибыли игроки и тренерский штат стамбульской команды «Фенербахче» - соперника киевского «Динамо» в завтрашнем матче отборочного тура Лиги чемпионов, передает корреспондент «Главреда».



Буквально с трапа самолета команда прибыла для тренировки на стадион «Динамо». Перед этим прошла пресс-конференция главного тренера «Фенербахче» бразильца Зико. Прежде всего, Зико заявил, что футболисты турецкой команды приехали сюда за победой и с хорошим счетом. Он также отметил, что команда прибыла своим боевым составом. На поле, в частности, выйдет и Николя Анелька. Кроме того, Зико высказался в адрес бразильских легионеров киевского «Динамо»: «Я видел их, наблюдал за ними. К этим футболистам с нашей стороны должно быть особое внимание, так как они очень опасны и в любой момент могут решить исход матча».



Тренеру «Фенербахче» напомнили, что в 1982 году он – в составе сборной Бразилии - участвовал в матче со сборной СССР, где левого защитника играл нынешний динамовский наставник Анатолий Демьяненко. По этому поводу Зико сказал: «Действительно, с Демьяненко мы были соперниками на поле, а теперь представилась возможность померяться силами как тренерам. Я очень рад этому».