Сегодня в Киеве стартует турнир «Генерация-2012»

Сегодня, 9 августа, в Киеве начинается Международный турнир по футболу «Генерация - 2012».



В турнире будут соревноваться команды из Украины и Польши, которые представляют города, которые фигуурируют в общей заявке, как кандидаты на проведение матчей финального раунда чемпионата Европы 2012 года. В турнире выступят футболисты, которые по возрасту смогут выступать в составе национальных сборных На Евро-2012.



Первый матч турнира между командами Днепропетровска и Познани начнется в 11.00 на стадиона им. Банникова. В церемонии открытия примут участие замминистра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав Дутчак, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Яцек Ключковский, фице-президент ФФУ Анатолий Биденко, руководители Исполнительной дирекции Евро-2012 в Украинеи Польши Иван Федоренко и Адам Олкович. Об этом «Главреду» сообющили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.