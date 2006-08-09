Лига чемпионов: «Динамо» (Киев) сегодня принимает «Фенербахче»

Сегодня, 9 августа, в 19.00 по киевскому времени на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского начнется матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Динамо» (Киев) и «Фенербахче» (Стамбул), передает корреспондент «Главреда».



Турецкая команда прибыла в столицу Украины накануне и сразу провела тренировку. Главный тренер гостей бразилец Зико сказал, что игроки «Фенербахче» приехали побеждать и с хорошим счетом.



Динамовский наставник Анатолий Демьяненко охарактеризовал соперника, как команду сбалансированную и хорошую, но играющую на небольших скоростях. Именно скорость, по мнению Демьяненко, должна стать главным козырем киевлян в сегодняшней игре.