Рональдиньо на ЧМ не увидел самого главного

Атакующий полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии, лучший футболист мира двух последних лет Роналдиньо признался в том, что до сих пор не видел, как Зинедин Зидан бил Марко Матерацци в финале чемпионата мира по футболу. Бразилец заявил, что ему достаточно рассказов о самом скандальном эпизоде ЧМ-2006.



"После поражения сборной Бразилии от Франции в четвертьфинале я уехал домой, полностью отключился от остального мира, не смотрел телевизор и не читал газет, - цитирует Роналдиньо АР. – Я пытался пережить нашу неудачу. Что касается удара Зидана, то мне просто не интересно смотреть на это".



По словам Роналдиньо, он продолжает считать знаменитого француза лучшим футболистом мира. "Зинедин заслуживает тех наград, которые он получил в течение карьеры. Мое мнение о нем не изменилось", - сказал бразилец, передает «Лента.ru». Полузащитник "Барселоны" подчеркнул также, что практически в любой игре есть эпизоды, когда очень сложно сдержать свои эмоции, и в итоге гнев выплескивается наружу.