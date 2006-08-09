Бекхэма разоблачили еще в одной сексуальной связи

9 августа 2006, 10:53

Похоже, семейная жизнь Дэвида Бекхэма так и будет омрачена постоянными скандалами, связанными с амурными похождениями самого гламурного футболиста нашего времени. Недавно стало известно имя очередной любовницы полузащитника мадридского "Реала".

Ею представилась звезда телешоу "Остров любви" Эмма Райан, которая сообщила в интервью Daily Star о том, что в течение шести недель поддерживала преступную сексуальную связь с мужем Виктории, передает «Утро.ru».

Журналисты издания утверждают, что Райан предоставила доказательства своих слов. Пока речь идет об откровенных SMS, которые любвеобильный Бекхэм любит отправлять своим подружкам. "Я хочу видеть тебя голой. Все мои мысли о тебе, а не о футболе. Я жду не дождусь, когда мы вновь останемся вдвоем и займемся сексуальными играми", - якобы гласит одно из сообщений Бекса. "Я уверена, что скоро весь мир будет знать правду, ведь это не просто мимолетная интрижка: мы испытывали друг к другу глубокие чувства", – заявила бессовестная мисс Райан.

По словам Райан, любовь с Бекхэмом приключилась у нее в 1998 г., когда тот еще играл в составе "Манчестер Юнайтед". Именно тогда Дэвид и забрасывал ее SMS. Похоже, одно из сообщений в адрес пассии мужа увидела Виктория. После чего, по сведениям всезнающих журналистов, закатила благоверному грандиозный скандал, отказавшись слушать объяснения, и даже припечатала неверного супруга кулаком. Теперь откровения Райан попали в прессу, а это, скорее всего, означает, что последуют новые признания.

Испытывавшая "глубокие чувства" Эмма Райан не скрывает, что хотела бы поведать подробности своего романа с Бекхэмом, заработав на этом примерно столько же, сколько заработала на своих признаниях еще одна его бывшая любовница, она же личный секретарь – Ребекка Лус. Та получила от СМИ около миллиона фунтов стерлингов. Напомним, что связь между футболистом и его ассистенткой началась в сентябре 2003 г., когда Дэвид уже был игроком мадридского "Реала". А весной 2004 г. подробности отношений Бекхэма и Лус стали достоянием желтой прессы.

Не исключено, что на сей раз будет то же самое. Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что у Эммы Райан есть сестра-близняшка Ив Райан, также участвовавшая в шоу "Остров любви". Того и гляди выяснится, что Бекхэм в порыве страсти не разбирал, какую из сестер сжимает в объятиях.

Напомним, что самый известный футболист мира уже не первый раз оказывается вовлечен в подобного рода скандалы. Кроме Ребекки Лус и Эммы Райан в своих близких отношениях с ним признавалась некая Гейнор Морган, с которой Дэвид крутил роман в 2001 году. На экс-капитана сборной Англии претендовала и проститутка Сара Марбек, час с которой обходится среднестатистическому клиенту в 650 долларов.

А сам Бекхэмй в свободное от поисков любовниц время занимается тем, что пытается зачать с Викторией еще одного ребенка. Три мальчика, по словам Бекхэма, - хорошо, но им явно не хватает сестренки.

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