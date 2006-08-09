Шевченко: В Англии футбол интереснее, чем в Италии

Форвард "Челси" Андрей Шевченко в интервью Evening Standard сказал, что с нетерпением ждет нового сезона.



"Я считаю, что в Англии более интересный футбол, чем в Италии. И я не жалею, что решился на такие измения", - заявил украинский бомбардир.



Шевченко начинал свою карьеру в киевском "Динамо" вместе с Сергеем Ребровым. Ребров, у которого карьера в Англии не сложилась, сказал: "После подписания контракта с "Челси" мне позвонил Андрей. Он был очень рад тому, что решился на это", передает «Наш спорт».