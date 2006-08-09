«Баварию» разгромили в день прощания с Элбером

69 тысяч зрителей проводили во вторник на «Альянс-Арене» из большого футбола бразильца Джованни Элбера, сообщает официальный сайт мюнхенской «Баварии».



Для болельщиков «Баварии» этот вечер оказался вдвойне печальным. Проводив из футбола одного из лидеров клуба, они стали свидетелями очередной неудачи клуба , уступившего принципиальным соперникам из «Мюнхен-1860». Ди Сальво и дважды Адлер принесли «Мюнхену» крупную победу, а руководству «Баварии» знак для тревоги за три дня до старта в Бундеслиге, передает «Советский Спорт».



Элбер выступал за «Баварию» с 1997 по 2003 годы и в 169 играх за этот клуб в Бундеслиге провел 92 гола, ( всего в лигу 133 гола в 260 играх), кроме того на его счету 24 гола в 64 играх Лиги чемпионов и 15 голов в 25 играх Кубка Германии. В 2003 году с 23 голами он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.



В карьере 34-летнего Элбера было немало титулов. В составе «Баварии» он 4 раза становился чемпионом Германии (1999, 2000, 2001, 2003), три раза обладателем Кубка (1998,200, 2003) и 4 раза обладателем Кубка Лиги (1997. 1998, 1999, 2000). В 2001 году он стал победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Еще один титул он получил в 1997 году в составе Штутгарта, где стал обладателем Кубка.



Прощальный матч Джованни Элбера. Мюнхен



«Бавария» (Мюнхен) – «Мюнхен-1860» - 0:3 (0:1)



Голы: Ди Сальво, 27. Адлер, 62, 83.