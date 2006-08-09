Роналду стал главным врагом английских фанатов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провел за свой клуб первый матч после чемпионата мира, на котором он превратился в главного врага английских болельщиков. В товарищеской встрече с "Оксфорд Юнайтед" (4:1) португалец забил два гола, что не спасло его от освистывания и оскорблений фанатов "МЮ".



По мнению англичан, Криштиану Роналду стал главным виновником удаления британского форварда Уэйна Руни в матче 1/4 финала Англия - Португалия. После того, как нападающий ударил Рикарду Карвалью ногой в пах, Роналду активно убеждал рефери удалить англичанина (также игрока "МЮ"), что и было сделано. В итоге Португалия победила в серии пенальти.



После этого болельщики "Манчестер Юнайтед" требовали продать футболиста, и он был близок к переходу в "Реал", но тренерский штаб английского клуба сумел удержать игрока. Конфликт между Криштиану Роналду и Уэйном Руни также удалось погасить.



В матче с "Оксфордом" фанаты "МЮ" оставили без внимания удачную игру португальца (два забитых мяча и голевой пас) и начинали свистеть всякий раз, когда хавбек получал мяч, а также выкрикивали в его адрес оскорбления. Криштиану Роналду делал вид, что не замечает поведения болельщиков, и всячески демонстрировал хорошее настроение, передает «Лента.ru».