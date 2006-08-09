Звезда НБА изнасиловал 8-летнего ребенка

Экс-баскетболист Эдди Джонсон, участник матча всех звезд НБА, арестован и обвинен в изнасиловании восьмилетней девочки.



Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на АР, 51-летний Джонсон ворвался в дом девочки в тот момент, когда ее мамы не было дома, и начал ее избивать. Девочка и три ее брата находились дома. Когда Джонсон ворвался в комнату, он приказал шестилетнему брату девочки закрыть дверь, потащил ее в ванную и изнасиловал, после чего приказал "никому не рассказывать" и попытался поцеловать ее. Девочка сразу же рассказала о случившемся своей матери, которая позвонила в полицию.