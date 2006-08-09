Панов возвращается в «Зенит»

Между "Зенитом" и "Торпедо" достигнута принципиальная договоренность о переходе форварда Александра Панова, сообщает пресс-служба питерцев. Панов пройдет медицинское обследование, после чего должно состояться подписание контракта.



Договор форварда с московским "Торпедо", где он потерял место в основном составе, истекал только в конце этого сезона. Однако наставник "Зенита" Дик Адвокат и руководство клуба не стали дожидаться, когда Панов получит статус свободного агента и вернули его в Северную столицу, где он начинал свою карьеру.



По данным Eurosport, сам голландский тренер признался, что 31-летний нападающий необходим ему для повышения конкуренции в команде и для разнообразия атакующих действий "Зенита".



Александр половину сезона провел в дубле "черно-белых", куда был сослан перед паузой, связанной с проведением чемпионата мира в Германии. Невыразительная игра Панова заставила наставника "Торпедо" Сергея Петренко выставить нападающего на трансфер. Плюс ко всему, по слухам, у игрока и тренера случился конфликт.



Панов начинал свою карьеру в "Зените". Настоящую известность и популярность Александр приобрел в 1999 году, когда он в течение нескольких недель сделал дубли в финальном матче Кубка России с "Динамо" и в поединке сборных России и Франции. После этого Панов решил попробовать себя за границей, но его карьера во французском "Сент-Этьене" не получила достойного продолжения.