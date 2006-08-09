Украинский спорт понес утрату

С глубокой скорбью спортивная общественность Украины восприняла известие о преждевременной смерти выдающегося спортивного деятеля, главы Комитета по вопросам физического воспитания и спорта министерства образования и науки Украины, члена Национального олимпийского комитета, вице-президента федерации легкой атлетики Украины Сергея Ильича Операйло.



Всю свою жизнь Сергей Ильич посвятил спорту, активно воспринял развитие олимпийского движения и детско-юношеского спорта, в частности, школьного и студенческого. При его личном участии возрожден ряд массовых всеукраинских детских и юношеских соревнований. Сергей Ильич воспитал целую плеяду украинских спортсменов, сделал значительный вклад в развитие спортивной науки.



Выражаем искреннее сочувствие родным и близьким по поводу тяжелой утраты. Светлая память о Сергее Ильиче Операйло будет жить в сердцах всех людей, неравнодушных к спорту. Его последователи и воспитанники еще не раз достигнут спортивних вершин, продолжая дело его жизни.





Под этими словами подписались министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, глава НОК Украины Сергій Бубка, президент федерации легкой атлетики Украины Валерий Борзов.