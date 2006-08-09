«Черноморец» рассудит венгр, «Металлург» - израильтянин

Первый матч второго предварительного раунда Кубка УЕФА "Черноморец" - "Висла" (Плоцк) будет обслуживать венгерская бригада арбитров во главе с Чабой Сапи. 34-летний Сапи начал судейскую карьеру в высшем дивизионе Венгрии в 1998 году, арбитр ФИФА - с 2005 г.



Поединок второго представителя Украины в Кубке УЕФА запорожского "Металлурга" с молдавским "Зимбру" будет судить израилитянин Мейр Леви, передает Террикон. Арбитр ФИФА знаком украинским болельщикам по товарищескому матчу молодежных сборных Израиля и Украины. Еще у Леви не сложились отношения с нынешним тренером "Стали" Тоном Кааненом. В одном из матчей израильского чемпионата Леви удалил голландца уже на 20-й минуте игры.