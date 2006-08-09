Экс-капитан «Спартака» нашел себе команду

Бывший капитан московского "Спартака" Дмитрий Аленичев, минувшей весной со скандалом покинувший клуб, принял приглашение выступить за команду "Единая Россия - Звезды футбола". В нее войдут представители политической партии, в частности спикер Госдумы Борис Грызлов, и известные в прошлом игроки, сообщает «РИА«Новости».



В четверг, 10 августа, команда политиков и ветеранов встретится в Санкт-Петербурге с футболистами "Зенита", победившими в 1984 году в чемпионате СССР (последний подобный успех клуба). За "Единую Россию - Звезды футбола" помимо Аленичева сыграют такие звезды прошлого, как Ринат Дасаев, Алексей Прудников, Валерий Гладилин и Константин Еременко.



Напомним, что в данный момент Аленичев, становившийся с португальским "Порту" обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов, не принадлежит ни одному клубу. В начале апреля нынешнего года футболист выступил с публичной критикой главного тренера "Спартака" Александра Старкова, обвинив того в непрофессионализме и присовокупив несколько личных высказываний.



В итоге Аленичев был оштрафован на крупную сумму и отчислен из команды, а Старков через некоторое время подал в отставку. "Спартак" с тех пор тренирует Владимир Федотов, а бывший капитан так и не был возвращен в команду, несмотря на многочисленные просьбы болельщиков.