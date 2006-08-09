12 августа Рахман и Маскаев «подерутся» за титул

Через три дня, 12 августа, в Лас-Вегасе Хасим Рахман будет отстаивать титул чемпиона мира в поединке с боксером из Казахстана Олегом Маскаевым, занимающим первую строку рейтинга.



Чемпион мира в супер-тяжелой весовой категории по версии WBC 33-летний Рахман провел на профессиональном ринге 48 боев, в которых одержал 41 победу (в т.ч., 33 нокаутом). Претенденту на титул Маскаеву 37 лет. Он провел 37 боев. В его активе 32 победы (25 - нокаутом). Напомним, что шесть лет тому назад Маскаев нокаутировал Рахмана.