Бекхэма красиво «накололи»

Полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм продемонстрировал свою новую татуировку - ангела в обрамлении облаков.



Как сообщает британское издание The Sun, футболист показал ее на одной из последних тренировок клуба, хотя сделана она была, по словам личного татуировщика игрока, еще до чемпионата мира в Германии.

"Дэвиду нравится делать новые татуировки, - рассказал изданию Луис Мэллой. - Последняя появилась перед чемпионатом мира, просто он ее никому не показывал", передает «Лента.ru». Отметим, что свою первую татуировку Бекхэм сделал после рождения старшего сына Бруклина - его имя появилось на спине футболиста.



Затем знаменитая жена Бекхэма Виктория подарила ему еще двух сыновей - Ромео и Круса, имена которых также были вытатуированы на спине игрока. Кроме того, на плече полузащитника изображен еще один ангел, на предплечье - римская цифра VII (постоянный номер Бекхэма), а также имя супруги на языке хинди.



Отметим, что чемпионат мира в Германии стал последним турниром, на котором Бекхэм выполнял функции капитана команды Англии. После поражения от сборной Португалии в 1/4 финала футболист официально объявил о том, что складывает с себя капитанские полномочия. Имя его преемника пока не названо.