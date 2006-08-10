Теннис. В третий круг турнира в США пробились Шарапова и Бондаренко

На турнире в ВТА в американском Лос-Анджелесе завершились матчи второго круга. Из всех игравших россиянок в следующий круг смогла выйти только Мария Шарапова, которая в двух сетах без особых проблем обыграла свою соотечественницу Анастасию Родионову.



В третьем круге Мария сыграет с французской теннисисткой Мэрион Бартоли, передает «Советский Спорт». Что касается украинских теннисисток, то на этом турнире успех пока сопутствовует Алене Бондаренко, которая выбила из дальнейшей борьбы россиянку Анну Чакветадзе.