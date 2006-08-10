Бокс. Поветкина включили в рейтинг WBC

Олимпийский чемпион Афин в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин, ныне успешно выступающий на профессиональном ринге (за прошедшей после перехода Александра в профессионалы год он провел восемь боев, во всех восьми он одержал победы, причем шесть из них нокаутом), включен в рейтинг WBC (Всемирного боксерского совета).



Напомним, что в прошлом месяце российский боксер был включен в рейтинг сильнейших боксеров Европы по версии EBU. Теперь он значится в списке сорока лучших спортсменов по самой престижной на данный момент версии в профессиональном боксе, передает «Спорт Экспресс».